الاحتلال يستهدف النازحين مجددا في بيت لاهيا ويقصف سيارة بخان يونس

قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة أخرى تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واستهدف سيارة مدنية في خان يونس، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

ويأتي استهداف هذه المدرسة بعد ساعات من قصف مدرسة أم الفحم التي تؤوي نازحين في حي السلاطين ببيت لاهيا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في وقت مبكر اليوم الاثنين إثر قصف قوات الاحتلال مدرسة في حي السلاطين ببيت لاهيا.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدرسة أبو جعفر -التي تعرضت للقصف- تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين.

تغطية صحفية: طيران الاحتلال يرتكب مجزرة داخل مدرسة "أم الفحم" التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/02d9dRc3IU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 29, 2024

وقال مراسل الجزيرة إن القصف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وكان قصف إسرائيلي مماثل استهدف أمس الأحد منزلا في منطقة الصفطاوي شمال غزة، مما أسفر أيضا عن شهداء ومصابين.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على بيت لاهيا ومخيم جباليا، في وقت أفادت تقارير بأن جنرالات إسرائيليين عرضوا خطة تقضي بفرض حصار عسكري على شمالي القطاع بهدف منع المقاومة الفلسطينية من التمركز هناك مستقبلا.

تغطية صحفية: صرخة شاب خلال انتشال جثامين بعد قصف الاحتلال سيارة مدنية في محيط مدينة حمد غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/XUyAMMfXmb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 30, 2024

غارات وشهداء

وفي تطورات العدوان أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص هم زوجان وطفلاهما إثر قصف إسرائيلي استهدف في وقت مبكر اليوم منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت أمس الأحد منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأظهرت صور نقل المصابين -وبينهم أطفال- إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وبالتزامن، قصفت المدفعية الإسرائيلية حيي تل الهوى والصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب مصادر فلسطينية.

وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون قبيل منتصف الليلة الماضية إثر قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية قرب مدينة حمد شمال خان يونس، وفق ما أوردته قناة الأقصى الفضائية.

وأظهرت مقاطع جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي احتراق السيارة بالكامل.

وغير بعيد عن خان يونس أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة رفح التي تضم جزءا من منطقة المواصي، حيث يوجد مئات الآلاف من النازحين.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الأحد إلى 31 شهيدا.

وفي حصيلة جديدة أعلنتها أمس الأحد قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان المستمر منذ نحو عام ارتفعت إلى 41 ألفا و595 شهيدا و96 ألفا و251 مصابا.