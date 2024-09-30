الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا بلا حقيبة بحكومة نتنياهو

صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على ضم زعيم حزب "اليمين الوطني" اليميني جدعون ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا بلا حقيبة، وذلك بعد أسبوعين من جدل حول تعيينه وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.

وقال الكنيست -في بيان على موقعه الإلكتروني- "صادقت الهيئة العامة للكنيست على ضم العضو جدعون ساعر وزيرا في الحكومة".

وصوّت 57 عضوا لصالح القرار، فيما عارضه 40 من أعضاء الكنيست الـ120.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس ضم ساعر إلى الحكومة وزيرا بلا حقيبة.

وقال ساعر -في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو أمس- "أنا أنضم إلى الحكومة في هذه المرحلة دون اتفاق ائتلافي".

وأضاف "في الوضع الحالي، وبعد النظر في الأمور، توصلت إلى أنه لا فائدة من الاستمرار في الجلوس في المعارضة، في ظل مواقف مختلفة وحتى متباعدة من موضوع الحرب بين معظم أعضائها. هذا هو الوقت الذي يكون فيه من واجبي أن أحاول المساهمة على طاولة صنع القرار".

ساعر وغالانت

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت قبل نحو أسبوعين إلى أن نتنياهو يخطط لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين ساعر مكانه.

يشار إلى أن جدعون ساعر قيادي سابق في حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، وانشق عنه نهاية عام 2020 بسبب خلافات مع نتنياهو.

ولحزب ساعر 4 أعضاء في الكنيست مما يعني أنه بات للحكومة الحالية 68 صوتا بالكنيست، مما يعزز وضعها في ظل دعوات المعارضة لاستقالتها والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وكان ساعر جزءا من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على قطاع غزة، لكنه انسحب منها في مارس/آذار الماضي بسبب عدم ضمه لمجلس الحرب حينها.