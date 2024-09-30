الاحتلال يهدم 7 منشآت تجارية بمخيم شعفاط شمالي القدس

القدس المحتلة- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 منشآت تجارية فلسطينية بمخيم شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان -للجزيرة نت- إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات "قامت فجر اليوم بهدم 7 مصالح تجارية في مخيم شعفاط دفعة واحدة من دون سابق إنذار".

وذكر الشهود أن الأهالي فوجئوا باقتحام المخيم ومحاصرة المنشآت المستهدفة ثم الشروع في عملية الهدم دون السماح لأصحاب المنشآت باستخراج البضائع والمعدات والمقتنيات من داخلها.

ومن المنشآت المستهدفة 4 متاجر لبيع مواد بناء وبقالة ومطعما ومقهى.

من جهته قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس إن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز العسكري الذي يربط مخيم شعفاط بمدينة القدس وعرقلت خروج السكان والطلاب إلى وظائفهم ومدارسهم داخل المدينة.

ومع بناء الجدار الفاصل حول القدس، عزل الاحتلال مخيم شعفاط خارج المدينة، أسوة بعدد من القرى المقدسية في محيطها.

وفي بلدة العيساوية شمال شرق القدس قال المركز إن طواقم البلدية الإسرائيلية وزعت أوامر هدم لعدد من المنازل وأوامر وقف أعمال بناء منازل أخرى.

ووفق معطيات محافظة القدس، فقد نفذت قوات الاحتلال 339 عملية هدم في المحافظة منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى يوم أمس الأحد.