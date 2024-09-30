الإمارات تتهم الجيش السوداني بقصف سفارتها في الخرطوم

اتهمت الإمارات الجيش السوداني بقصف سفارتها في الخرطوم، ووصفت ما جرى بأنه عدوان على بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية.

وفي بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات في وقت مبكر اليوم الاثنين أدانت الخارجية الإماراتية بشدة ما سمته "الاعتداء الغاشم الذي استهدف مقر رئيس بعثة الدولة في الخرطوم من خلال طائرة تابعة للجيش السوداني".

وقالت الخارجية الإماراتية إن الاعتداء أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى، مطالبة الجيش بـ"تحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان".

وأضافت أنها ستقدم مذكرة احتجاج إلى كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية، والذي يمثل انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية".

وأعربت الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لما سمتها الأعمال الإجرامية، وأكدت رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

ولم يصدر بعد بيان رسمي سوداني للرد على الاتهامات الإماراتية.