الحوثيون يسقطون مسيّرة أميركية ويتوعدون إسرائيل بعد قصف الحديدة

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة أميركية شمالي البلاد، كما أكد أنهم سيردون على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محافظة الحديدة (غرب) بتصعيد العمليات العسكرية الفترة المقبلة.

وقال المتحدث العسكري الحوثي -في إيجاز صحفي مساء اليوم الاثنين- إن الدفاعات أسقطت طائرة أميركية من نوع "إم كيو-9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة (شمالي اليمن)".

وذكر سريع أنها الطائرة الـ11 من هذا النوع التي تنجح الدفاعات الجوية في إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

من جانبه، أعلن الجيش الأميركي سقوط إحدى طائراته المسيرة من نوع "إم كيو-9" لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الهجوم الإسرائيلي على اليمن أمس أدى إلى مقتل 5 مواطنين وجرح 57 آخرين في حصيلة نهائية.

وأوضح سريع أن إسرائيل شنّت بدعم أميركي "17 غارة على عدة منشآت مدينة في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء".

المتحدث العسكري باسم أنصار الله: أسقطنا طائرة أمريكية من طراز إم كيو-9 أثناء تنفيذها عمليات في صعدة، وسنصعد العمليات العسكرية في الفترة المقبلة ردا على عمليات العدو الصهيوني#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/Gtk1WdKNdD — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 30, 2024

وأكد أن "هذا العدوان الإجرامي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف سريع أن "هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضد هذا العدو المجرم خلال الفترة المقبلة".

وقد عزز الحوثيون الآونة الأخيرة من وتيرة هجماتهم على إسرائيل ومصالحها في إطار "المرحلة الخامسة" من عملية إسناد المقاومة في غزة ولبنان، وأطلقوا عدة صواريخ باليستية على تل أبيب.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي -أمس- أن عشرات من طائرات سلاح الجو شنت هجوما واسعا على أهداف تابعة للحوثيين في منطقتي الحديدة ورأس عيسى في اليمن، وقال إنها تشمل محطات كهرباء ومرفأ لاستيراد النفط.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد شن أولى هجماته المعلنة على اليمن في يوليو/تموز الماضي.