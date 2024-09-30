قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس الأحد إن الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة "غير إنسانية".

وذكرت الوكالة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن "جبالا من النفايات تتراكم في المناطق الوسطى من غزة بينما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع".

وأضافت: "ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة، مما يعرضهم للروائح الكريهة وخطر كارثة صحية وشيكة".

ودعت الوكالة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

جدير بالذكر أن إسرائيل تشن حربا واسعة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت وفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة أمس الأحد عن استشهاد 41 ألفا و595 وإصابة أكثر من 96 ألفا آخرين.