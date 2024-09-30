إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على إسرائيل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق الشمال منذ الصباح، في حين أعلن حزب الله قصف أكثر من هدف بمناطق عدة في إسرائيل.

وفي أحدث التطورات، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد قبل قليل إطلاق 10 صواريخ على مناطق وسط الجليل وحيفا شمالي إسرائيل، وتمكن من اعتراض بعضها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في وسط الجليل والجليل الأعلى والجليل الأسفل.

كما دوت صفارات الإنذار أيضا في مدينة نهاريا ومحيطها وشواطئ بحيرة طبريا وبلدات في الجليل الغربي شمال إسرائيل، حسب القناة 12 الإسرائيلية (خاصة).

وأفادت القناة برصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على نهاريا، وذلك بعد أكثر من 20 صاروخا أطلقت على منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية.

وقالت إن صاروخا سقط في نهاريا وتسبب باندلاع حريق، كما سقط صاروخ شمال بحيرة طبريا.

وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله أنه قصف عدة أهداف وتجمعات للجنود الإسرائيليين في مواقع بينها مستعمرة يفتاح، وبيت سيدا، ومربض الزاعورة بالجولان المحتل، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة جراء تلك الاستهدافات.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر حتى عصر الاثنين عن ما لا يقل عن 962 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2778 جريحا.

وبالتوازي مع ذلك، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.