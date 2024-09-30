إسرائيل تتمسك بشرطين لوقف ضرباتها على لبنان

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده لن توافق على وقف لإطلاق النار في لبنان إلا في حال تحريك حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني بجنوب لبنان ونزع سلاحه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية -اليوم الاثنين- أن كاتس وجّه رسائل إلى نظرائه في 25 دولة، بينهم وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا.

وقال كاتس في الرسائل إن "إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في لبنان إلا في حالة تحريك حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه".

ورأى أن "التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان هو وحده الذي سيحقق وقف إطلاق النار"، وأنه "ما دام لم يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل إجراءاتها لضمان أمن مواطنيها وعودة سكان الشمال إلى ديارهم".

وزعم كاتس أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي "كان أحد أكثر الإجراءات الوقائية المبررة التي قامت بها إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتياح البري للبنان بات وشيكا، وسط حديث عن غزو محدود وخطط لإحداث تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة.