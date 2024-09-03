سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق بعد 33 عاما

أعادت سويسرا فتح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد -اليوم الثلاثاء- بعد 33 سنة من إغلاقها عام 1991 بسبب حرب الخليج.

وقال المجلس الفدرالي السويسري -في بيان- إنه "يهدف من إعادة فتح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة ذات الكثافة السكانية العالية وتوطيد التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والهجرة".

وأشار المجلس إلى أن الوضع الأمني في العراق شهد تحسنا ملحوظا السنوات الأخيرة، ودخل مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية ويعزز دوره بوصفه وسيطا إقليميا.

وأوضح أن العراق يبذل جهودا مستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، ويضم اليوم أكثر من 50 سفارة من دول مختلفة في بغداد، ومن بينها النمسا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وتابع البيان أن السفارة الجديدة سوف تركز على تعزيز العلاقات بين سويسرا والعراق، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والسلام، وتعزيز المصالح السويسرية.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن في تصريحات صحفية، مايو/أيار الماضي، أن سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد في غضون أشهر، منهية بذلك عقودا من إغلاقها.