30 شهيدا بالضفة خلال أسبوع وعمليات للمقاومة بجنين وطولكرم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب 130 آخرون بنيران جيش الاحتلال منذ بدء توغله الواسع شمالي الضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وذكرت الوزارة أن طفلة تبلغ من العمر 16 عاما استشهدت اليوم برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين. وكان فتى فلسطيني قد استشهد أيضا وأصيب 3 شبان فجر اليوم باعتداء لقوات الاحتلال في طولكرم والخليل.

كما أصيب الصحفيان أيمن النوباني ومحمد منصور برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر دان.

هدم منزل

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في البلدة بعد حصار استمر ساعات تخلله إطلاق نار وقذائف صاروخية.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال طالبت المحاصرين داخل المنزل بتسليم أنفسهم قبل تفجيره، ولا تتوفر معلومات عن مصيرهم.

وفي طولكرم حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها لليوم السابع على التوالي، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم في مخيم المدينة، وحققت إصابات مؤكدة في صفوفها.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها وسط اشتباكات وانفجارات متواصلة، حيث أعاد الجيش حصاره للمستشفيات وسط انتشار للقوات في مناطق عدة من محيط المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة في سمائه.

كما قالت كتيبة طولكرم بسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمدينة طولكرم بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة، ويمطرونها في محاور القتال بمخيم طولكرم بزخات من الرصاص.

وأضافت أنها فجرت عبوة ناسفة في تجمع للآليات العسكرية بالمخيم وحققت إصابات مؤكدة.

كما قالت إن مقاتليها استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية بمحيط المنزل المحاصر في كفر دان وحققوا إصابات مؤكدة، ويخوضون معارك ضارية مع جيش الاحتلال ويستهدفونه بوابل من بالرصاص والعبوات الناسفة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

كما ألصق جنود الاحتلال منشورات ترهيب للطلبة، تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتتوعدهم بتدمير مستقبلهم.

من جهتها، أدانت إدارة جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها، مؤكدة أن ذلك يشكل خرقا كبيرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

من جهتها، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 فلسطينيا على الأقل في أنحاء الضفة، بينهم معتقلون سابقون.

حكومة واهمة

من ناحية أخرى، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن حكومة بنيامين نتنياهو واهمة إن ظنت أنها تستطيع تمرير مخططها ببسط سيطرتها على الضفة المحتلة.

ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى مراجعة مواقفها قبل أن تخسر ما تبقى من وهم سيادة على مناطق مستباحة، وفق تعبيرها.

كما أكدت أنه "مثلما ترفض المقاومة في غزة الاستسلام أمام الاحتلال فكذلك لن تستسلم للاحتلال في الضفة المحتلة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصعيده المستمر في أنحاء الضفة، من خلال حملات التوغل والاعتقالات، مما أسفر عن استشهاد نحو 683 فلسطينيا حتى اللحظة.