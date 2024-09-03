مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب

تظاهر آلاف الإسرائيليين قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية تعيد الأسرى، وتحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية مقتلهم.

وقالت مراسلة الجزيرة إن متظاهرين أضرموا النار قبالة الوزارة، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين.

وقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المتظاهرين أثناء الاحتجاجات.

המשטרה עוצרת מפגינים כרגע מול שער בגין בהפגנת משפחות החטופים. קרדיט אדר איל pic.twitter.com/XYS3vaZ9pE — לירי בורק שביט (@lirishavit) September 3, 2024

في غضون ذلك، نظم أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومتضامنون معهم وقفات احتجاجية في مدينة رعنانا جنوبي إسرائيل.

وندد المشاركون في الوقفات بموقف حكومة بنيامين نتنياهو من صفقة تبادل الأسرى، وإصرارها على استمرار الحرب رغم ارتفاع عدد الوفيات بين الأسرى.

ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي في ظل تحركات جماعية عبر عنها الإضراب الشامل أمس الاثنين، وتهديد اتحاد نقابات العمال باتخاذ خطوات أكثر تصعيدا من أجل إرغام نتنياهو على التوصل إلى صفقة تبادل بأي ثمن.