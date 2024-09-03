مغردون يتساءلون عن تعمد نتنياهو إخفاء الضفة من خريطته

"أين تقع الضفة الغربية على هذه الخريطة؟" هذا السؤال طرحه سفير فلسطين في بريطانيا حسام زملط بعد أن أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرحه للوضع في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أمس الاثنين، ضمن خريطة فلسطين التي كان يعرضها وغابت عنها الضفة الغربية وأظهرت فقط قطاع غزة.

وقال زملط -في منشور عبر حسابه على منصات التواصل- إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح أن هدف إسرائيل هو محو الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ما تبقى من أرضنا! تخيل لو أن سياسيا فلسطينيا فعل هذا".

وبعد دقائق من مؤتمر نتنياهو، لفت انتباه رواد العالم الافتراضي غياب الضفة الغربية عن خريطته، وقال سياسيون وناشطون إن الخريطة التي عرضها نتنياهو، واستثنى منها الضفة الغربية، إشارة واضحة على مشروع التهجير للفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأن الشعب الفلسطيني الآن أمامه خياران فقط، إما أن ينتفضوا ويطالبوا بحقوقهم الشرعية وحق عودتهم في كل بلد لجوء، وإما أن يستسلموا للأمر وينسوا شيئا اسمه فلسطين.

https://x.com/AhmadMazen93/status/1830759759886057727

من جهته، علق الكاتب ياسر الزعاترة على خريطة نتنياهو بالقول: "الحقُّ أنه لا جديد أبدا في الأمر، فنتنياهو والغالبية الساحقة من قادة العدو يرونها ’يهودا والسامرة‘، وجزءا لا يتجزّأ من ’أرض إسرائيل‘، ولذلك كان مسمّى ’اتفاق أوسلو‘ هو ’غزة أريحا أولا‘، على اعتبار أن القطاع ليس من ’يهودا والسامرة‘، فيما أريحا ’مدينة ملعونة‘ في العقيدة التوراتية".

https://x.com/YZaatreh/status/1830862826866414038

في حين وجه آخرون رسالة إلى من وصفوهم بدعاة المحافظة على الهدوء في الضفة الغربية، والتوقف عن مقاومة الاحتلال ومواجهة قواته لعدم إعطائه مبررا لتدميرها كما فعل في غزة، قائلين: "ها هو جواب نتنياهو… خريطة اختفت فيها الضفة الغربية تماما".

https://x.com/YounisBahari/status/1830756108702753234

وأشار مدونون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نتنياهو هذه الخريطة، ففي سبتمبر/أيلول 2023، عرض نتنياهو خريطة لإسرائيل خالية من الضفة الغربية والقدس، وهي خريطة أثارت جدلا واسعا وتوقعات حول نية حكومته حينها.

وبعد أسبوعين فقط من عرض نتنياهو حينها الخريطة المثيرة للجدل، جاء هجوم طوفان الأقصى، الذي يُعتبر ردا على مخططات قديمة تجاهلت حقوق الفلسطينيين، حسب قول المدونين.

https://x.com/sabrifarra24/status/1830745300987732121

وأضاف محللون أنه بعد عرض نتنياهو أمس خريطة لإسرائيل تتضمن الضفة الغربية بالكامل، "خلافا لأوسلو وحل الدولتين وصفقة القرن وكل أنواع الهراء"، يوسع الجيش الإسرائيلي اليوم حربه على الضفة، ويجتاح طولكرم ونابلس إضافة إلى جنين والخليل ومحيط رام الله. والسلطة الفلسطينية تعتصم في رام الله وتصدر بيان تنديد.

وبعد الضجة التي أثارتها خريطة نتنياهو، علقت الخارجية الفلسطينية عليها -في بيان عبر صفحتها على الفيسبوك- بالقول إن: "خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف الاستعمارية العنصرية، وتطالب بتحرك دولي عاجل لحماية حل الدولتين".