شهيد بطولكرم والاحتلال يواصل عدوانه على شمال الضفة لليوم السابع

استشهد فتى فلسطيني وأصيب 3 شبان باعتداء لقوات الاحتلال في طولكرم والخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما أعاد الجيش الإسرائيلي حصار مستشفيات طولكرم وسط انتشار لقواته في مناطق بمحيط المخيم، مع تواصل عدوان الاحتلال على المنطقة لليوم السابع على التوالي.

وأكدت مصادر طبية استشهاد فتى فلسطيني وإصابة والده برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في مخيم طولكرم.

في حين أفاد الهلال الأحمر بإصابة فلسطيني آخر إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام قرية في طولكرم، وأكد إصابة آخر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وميدانيا، أكدت سرايا القدس– كتيبة طولكرم أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طولكرم بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن آليات للاحتلال ترافقها جرافتان من النوع الثقيل اقتحمت طولكرم من مدخلها الغربي بعد انسحابها فجرا من مخيم المدينة، كما فرضت حصارا مشددا عليه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على مخيم طولكرم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منه، حتى إشعار آخر.

من جانبه، أكد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير شمال شرقي الخليل.

وفي جنين، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة وناقلات جند إلى مخيم المدينة، كما اعتدى على مسعفين ومصاب بالضرب قرب مستشفى ابن سينا.

اعتداء على جامعة

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم- حرم جامعة بيرزيت، وعاثوا خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولوا على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

كما ألصق جنود الاحتلال منشورات ترهيب للطلبة، تدعوهم فيها إلى عدم المشاركة في الأنشطة الطلابية، وتتوعدهم بتدمير مستقبلهم.

من جهتها، أدانت إدارة جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها، مؤكدة أن ذلك يشكل خرقا كبيرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي عن استشهاد 31 فلسطينيا، بينهم 18 في جنين، و6 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 683.