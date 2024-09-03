مسيّرة وصواريخ من لبنان تشعل حرائق بمستوطنات إسرائيلية

اشتعلت حرائق في مواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان جراء سقوط صواريخ وطائرة مسيّرة، في حين أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عدد من العمليات ضد المواقع الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرة مسيرة سقطت في مكان مفتوح بمنطقة المنارة في الجليل الأعلى، وأدت لاندلاع حرائق من دون إصابات.

وذكر الجيش أن دفاعاته اعترضت مسيّرة أخرى أطلقت من لبنان، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار بمنطقة الجليل الغربي الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقا اندلع في مستوطنة أفيفيم عقب سقوط صاروخين، وأضافت أن منزلا تضرر بشدة جراء القصف من دون وقوع إصابات.

وفي المقابل، قال حزب الله إن مقاتليه قصفوا التجهيزات التجسسية والفنية في موقعي الجرداح والعاصي، مما أدى إلى تدميرها.

الإعلام العبري: سقوط صاروخين قرب "أفيفيم" في الشمال، ونشوب حريق في المكان pic.twitter.com/k3P0I9GhZ2 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 3, 2024

استهداف قوة استخبارية

وأعلن حزب الله أيضا استهداف قوة استخبارات عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما استهدف الحزب انتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع السماقة، وقصف موقع الرادار.

في المقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على مرتفعات جبل الريحان وبلدة مركبا، حيث قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين أصيبا بجروح في غارة إسرائيلية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي الخيام وعيتا الشعب ومحيط بلدة شبعا جنوبي لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله قصفا يوميا مع قوات الجيش الإسرائيلي.

ويرهن الحزب وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.