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عاجل | الشركة السعودية للنقل البحري: الناقلة أمجاد لم تستهدف بينما كانت تمر بالبحر الأحمر قرب ناقلة أخرى تعرضت لهجوم

3/9/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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