شركة سعودية تنفي استهداف ناقلتها أمجاد في البحر الأحمر

قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) إن الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

وأوضحت الشركة في بيان ‬‬اليوم الثلاثاء "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

وأضافت "أبلغت ‘البحري’ جميع السلطات المعنية على الفور وهي على اتصال مستمر مع طاقمنا، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن الحوثيين هاجموا -صباح الاثنين- ناقلتي نفط: الأولى "بلو لاغون آي" وترفع علم بنما والثانية "أمجاد" السعودية، موضحة أن الهجوم كان بصاروخين باليستيين ومسيّرة انتحارية.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الاثنين مسؤوليتها عن استهداف السفينة "بلو لاغون آي" بصواريخ وطائرات مسيّرة لكنها لم تذكر شيئا عن الناقلة السعودية.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع لجماعة الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين، واستولوا على واحدة، وقتلوا 3 بحارة على الأقل.