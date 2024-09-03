قطر ترحب بتعليق صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل

رحبت دولة قطر بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، بعضها يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، ووصفتها بالخطوة المهمة لحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الثلاثاء في بيان إن الإعلان البريطاني يتسق مع "قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين والأعيان المدنية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

وأضاف البيان أن الإعلان البريطاني من شأنه أن يدعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في القطاع.

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بيان: قطر ترحّب بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي يستخدم بعضها في الحرب على غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/syVjy78mv3 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 3, 2024

وقد أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي أن لندن ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل من أصل 350، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة.

وأوضح لامي أمام مجلس العموم، أمس الاثنين، أن التراخيص تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات مروحية ومسيّرات، لكنها لن تشمل مكونات طائرات إف-35، مشددا على أن تعليق التراخيص لن يؤثر على أمن إسرائيل، حسب تعبيره.

وندد المسؤولون الإسرائيليون بقرار بريطانيا، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستنتصر في هذه الحرب بوجود الأسلحة البريطانية أو من دونها".

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ نحو 11 شهرا، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.