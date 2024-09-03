الحكومة الإسرائيلية تجدد للمرة الرابعة قرار إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تجديد قرارها بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها داخل إسرائيل مدة 45 يوما جديدا.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد صادق في الجلسة الأسبوعية للحكومة -أمس الاثنين- على طلب وزير الاتصالات شلومو كرعي بتجديد الإغلاق وحظر العمل للمرة الرابعة بعد انتهاء فترة الإغلاق الحالية التي تنتهي في 5 سبتمبر/أيلول، وذلك ابتداء من اليوم التالي بذريعة أن عمل الجزيرة يمسّ بالأمن الإسرائيلي.

وقال كرعي -في رسالة وصلت إلى محامي الجزيرة- إنه أصدر أوامره من جديد بمنع فتح مكتب الجزيرة في القدس وبمصادرة أي معدات تخص الجزيرة يتم ضبطها داخل إسرائيل.

يذكر أن حكومة أقصى اليمين المتطرف في إسرائيل قد بدأت حملتها ضد الجزيرة وأغلقت مكتبها وحظرت عملها منذ 5 مايو/أيار الماضي.

وبقرارها الأخير تكون قد مددت أوامر الإغلاق وحظر عمل الجزيرة 4 مرات حتى الآن، بواقع 45 يوما في كل مرة.

وكانت الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.