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صحف عالمية: نتنياهو وأفراد حكومته أيديهم ملطخة بدماء الأسرى

تواريخ استعادة إسرائيل جثث أسراها في غزة
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3/9/2024

كتبت صحف ومواقع عالمية أن الإضراب الذي شهدته إسرائيل -أمس الاثنين- يعكس حالة الانقسام الداخلي، وتصاعد الغضب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، بسبب عرقلتها الصفقة التي ستسمح باستعادة بقية المحتجزين في قطاع غزة.

ورأت صحيفة فايننشال تايمز أن الإضراب الذي شهدته إسرائيل أمس يبين حال أمة منقسمة، إذ هاجم حلفاء رئيس الوزراء من أقصى اليمين المتظاهرين وزعماء النقابات، وتزايد التوتر بين المعسكرين مع إدراك أن الوقت ينفد بسرعة بالنسبة لبقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وذكرت أن مقتل 6 من الأسرى يزيد الضغوط على نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبالفعل طالب المحتجون خلال الإضراب رئيس الوزراء بالسعي إلى التوصل إلى تسوية.

من جهتها، كتبت صحيفة واشنطن بوست أن الإضراب بسبب سياسة نتنياهو المتعلقة بالأسرى أدى إلى توقف أجزاء من إسرائيل، بما في ذلك المدارس والجامعات والشركات ورحلات الطيران في معظم أنحاء البلاد.

أما في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فانتقدت الكاتبة نوا ليمون ما اعتبرته تجاهل نتنياهو وحكومته لتحركات عائلات المحتجزين في غزة، واعتبارهم مجرد أصوات مزعجة في الخلفية.

TEL AVIV, ISRAEL - SEPTEMBER 01: Tens of thousands of Israelis demonstrate demanding a hostage swap deal with Palestinian factions in the Gaza Strip on September 01, 2024 in Tel Aviv, Israel. Thousands of protesters gathered on Begin Street in central Tel Aviv to pile pressure on Prime Minister Benjamin Netanyahu's government to reach a prisoner exchange deal with Hamas, Israeli daily Yedioth Ahronoth reported. The protests came hours after the Israeli army said early Sunday that it had recovered the bodies of six hostages from the southern Gaza Strip. Israel estimates that over 100 hostages remain held by Hamas in Gaza, some of whom are believed to have been already killed. (Photo by Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)
عشرات الآلاف الإسرائيليين تظاهروا للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة (الأناضول)

وأوضحت الكاتبة أن هذا النهج ليس جديدا على نتنياهو، "فقد فعل ذلك طوال عام من الاحتجاجات على (مشروع قانون) الإصلاح القضائي، وفي مواجهة تحذيرات مؤسسة الدفاع بشأن تداعياته على الأمن القومي".

وعلى المنوال نفسه، حمّل مقال رأي في صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نتنياهو وأفراد حكومته مسؤولية مقتل الأسرى الستة في غزة، وقال "إن أيديهم ملطخة بدمائهم".

وجاء في المقال -الذي حمل عنوان "11 شهرا من الأخطاء"- أن المسؤولين عن مقتل الأسرى كثر، بدءا "من نتنياهو الذي ينقض الصفقة ويخدع الجمهور والعائلات، إلى كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، الذين يواصلون ترديد شعار (الضغط العسكري فقط هو الذي سيعيد المختطفين)، مرورا بالوزراء المتساهلين الذين تجاهلوا تحذيرات وزير الدفاع يوآف غالانت".

ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلى وضع الفلسطينيين في القدس، وقالت إنهم يواجهون خطر الطرد، مع امتداد الاستيطان الإسرائيلي إلى مناطق جديدة في المدينة.

ويتناول التقرير مثال حي المُصرارة، الذي يقطعه الخط الأخضر إلى جانب فلسطيني وآخر إسرائيلي، ويُعتبر مكانه إستراتيجيا، وقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر إخلاء مبان في هذا الحي خلال هذا الصيف، مما جعل أصحابها ينتظرون تنفيذه في أي وقت.

المصدر : الجزيرة

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