صحف عالمية: مسؤولون إسرائيليون أكدوا عجز تل أبيب عن مواصلة الحرب بدون أميركا

ركزت صحف عالمية على الاحتجاجات المتصاعدة في إسرائيل بعد العثور على جثث ستة أسرى في قطاع غزة، وقالت إن الإدارة الأميركية تحاول تأجيج الغضب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين يؤكدون أن مواصلة الحرب مرهون بالدعم الأميركي.

فقد توقعت صحيفة "واشنطن بوست" أن تستمر الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنتنياهو بعد تمسكه في خطاب الليلة الماضية بالاعتماد على القوة العسكرية فقط لاستعادة الأسرى الأحياء.

وقالت الصحيفة إن الشارع الإسرائيلي مستاء من سلوك رئيس الحكومة، ونقلت عن بعض عائلات الأسرى قولهم إن حياة ذويهم أهم من مواصلة الحرب.

كما تطرقت "جيروزاليم بوست" إلى الخلافات المتصاعدة بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية. وقالت إن "رئيس الوزراء وصف هذه المؤسسة في خطابه المتشدد أمس الاثنين باليسارية الساذجة، متهما إياها بالقصور في فهم أهمية الضغط الدبلوماسي".

نتنياهو يهرب من الأسئلة

وفسَّرت الصحيفة كلام نتنياهو عن المؤسسة العسكرية ومحور فيلادلفيا بأنه "هروب من الأسئلة المتعلقة بمقتل الأسرى الستة".

وفي موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال تحليل إن إشارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن نتنياهو لا يفعل ما يكفي لاستعادة الأسرى من غزة "تمثل تزكية لغضب المتظاهرين الإسرائيليين". وأشار الموقع إلى أن موجة الغضب تستهدف بالتحديد نتنياهو، وأن عناد الأخير سيؤجج غضب المتظاهرين.

وفي صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت الكاتبة ميلاني فيليبس إن مشكلة نتنياهو تكمن في ما سمته "جبنه الأخلاقي".

وأضافت أن على رئيس الوزراء الاعتراف للإسرائيليين بأن هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإفراج عن الرهائن (الأسرى) هدفان متناقضان، وأن الأول لن يتحقق إلا بالتضحية بالثاني، مشيرة إلى أن على الإسرائيليين الاستعداد لمزيد من المعاناة الشديدة.

وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين كبار في سلاح الجو الإسرائيلي أن "إسرائيل، وخصوصا سلاحها الجوي، لن تستطيع الاستمرار في حربها على غزة أكثر من شهور معدودة دون الدعم الأميركي".

وقالت الصيحفة إن هذا الواقع يقلق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ويدفعهم إلى وضع خطط لإنتاج حربي محلي لتقليص التبعية للسلاح الأميركي، لافتة إلى أن واشنطن ورغم كل شيء أرسلت كميات غير مسبوقة من السلاح لإسرائيل منذ بداية الحرب.