شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

جددت قوات الاحتلال -اليوم الثلاثاء- قصفها لمناطق متفرقة في غزة موقعة شهداء ومصابين، وذلك في اليوم الـ333 من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القطاع.

ففي مدينة خان يونس (جنوب)، استشهد فلسطينيان أحدهما طفل من عائلة أبو شاب في قصف للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين بشمال غربي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في محيط مفرق الشهداء بمخيم البريج وسط القطاع، كما أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شرق المخيم.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 5 فلسطينيين في قصف مدفعي على شارع النديم بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وقال إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في الحي، كما استهدفت طائرات حربية إسرائيلية منزلًا لعائلة الجدبة واشتعلت النيران فيه دون وقوع إصابات بصفوف المواطنين، في شارع النفق شرقي المدينة.

ووسط القطاع، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو محيط تبة النويري وأرض أبو معلا غربي مخيم النصيرات، وكذلك في محيط شركة الكهرباء شمالي المخيم.

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة. ‏