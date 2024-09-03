الطيران الإسرائيلي يشن غارات عدة على بلدات جنوبي لبنان

أفاد مراسل الجزيرة -اليوم الثلاثاء- بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عدة على بلدات جنوبي لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، مضيفة أنه نفذ عدوانا جويا مستهدفا مرتفعات جبل الريحان بصاروخين من نوع جو-أرض.

كما أغار الطيران الحربي على بلدة مركبا جنوبي لبنان، التي كانت تعرضت قبل أيام لقصف إسرائيلي.

وأمس الاثنين، قال إعلام إسرائيلي إن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل دون وقوع إصابات.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي لبنانية في الجنوب وهضبة الجولان السورية.

ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​