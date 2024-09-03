البيت الأبيض: التوصل لوقف إطلاق النار بغزة ما زال ممكنا

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ممكن، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن منخرط في ذلك بشكل شخصي.

وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن سمعت الكثير من إسرائيل وتواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق ذلك، وتعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن المحتجزين المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال في القطاع.

وشدد البيت الأبيض على أن هناك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق تبادل وما حدث نهاية الأسبوع بغزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك، في إشارة إلى استعادة الجيش الإسرائيلي جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة.

وأشار إلى أن المقترح ينص على إبعاد القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير، كما ينص الاتفاق على سحب إسرائيل قواتها من المناطق المكتظة في مرحلة أولى، بما فيها حول ممر فيلادلفيا.

من جهته، قال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس بايدن سيواصل التركيز على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.