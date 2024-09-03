أوكرانيا وروسيا تتبادلان بيانات إسقاط المسيّرات

أعلنت أوكرانيا، اليوم، إسقاط 27 مسيّرة أطلقتها روسيا، التي أعلنت بدورها إسقاط 30 مسيرة أوكرانية و"تحرير" بلدة سكوتشنويه في دونيتسك، و"القضاء على 1690 عسكريا أوكرانيا".

وفي كييف قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 27 من أصل 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية، مضيفة في بيان لها على تطبيق تليغرام أن القوات الروسية استخدمت 3 صواريخ باليستية وصاروخا موجها في الهجوم.

وفي وقت لاحق اليوم قال مسؤولان أوكرانيان إن شخصين قُتلا في هجمات روسية على نطقة زاباروجيا جنوبي شرق أوكرانيا، كما لقي شخص ثالث حتفه في هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو وسط البلاد.

وذكر إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زاباروجيا، على تطبيق تليغرام أن شخصين أصيبا أيضا في زاباروجيا، بينهما طفلة عمرها 12 عاما، وتتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة.

وأضاف فيدوروف أن المنطقة شهدت في اليوم السابق 313 هجوما وقصفا على 11 تجمعا سكنيا، من بينها هجوم صاروخي على مدينة زاباروجيا المركز الإداري للمنطقة، مما ألحق أضرارا بعدة مبانٍ.

وقال سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، على تليغرام إن القوات الروسية أطلقت في وقت متأخر من أمس صواريخ على مدينة دنيبرو، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين، وإلحاق أضرار بمنازل في أحد الأحياء.

بيان روسي

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سكوتشنويه في دونيتسك والقضاء على 1690 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية بأوكرانيا أنه "خلال 24 ساعة الماضية، دمرت القوات الروسية مواقع في مجمع الطاقة والصناعات العسكرية بأوكرانيا، وورش تجميع وتخزين المسيرات، وحررت بلدة سكوتشنويه في دونيتسك، وصدت 6 هجمات وكبدت القوات الأوكرانية 1690 عسكريا".

وأضافت "تم أيضا إسقاط 3 قنابل و26 صاروخا و30 طائرة مسيرة وتدمير 4 محطات حرب إلكترونية و12 مستودعا للذخيرة ومحطة رادار. وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، اليوم، عن مقتل وإصابة 1300 جندي روسي في عدة محاور قتال خلال الـ24 ساعة الماضية".

ونقلت قناة روسيا اليوم عن أبتي علاء الدينوف، قائد قوات "أحمد" الروسية، قوله "لا أمل لقوات كييف بالتقدم في منطقة كورسك ونقضي عليهم كلما أطلوا برؤوسهم".

وأشاد علاء الدينوف بـ"العمل المتقن الذي تؤديه مختلف الوحدات الروسية المقاتلة على محور كورسك، وآخرها خلال الـ24 ساعة الماضية تدمير معدات وآليات وأسلحة أوكرانية وغربية كمدرعة سترايكر الأميركية وراجمة كرواتية طراز راك-12″.

وقال في قناته على تطبيق "تليغرام" إن من بين ما دمرته قواته "محطة للحرب الإلكترونية، ومنظومة دفاع جوي (تونغوسكا)، ومدفعا، ونقطة إطلاق طائرات مسيرة، ومدفعا ذاتي الحركة وآخر للهاون عيار 120، ونقطة مراقبة أخرى للطائرات المسيرة وشاحنتين صغيرتين وذخائر هاون أخرى".

وأضاف "تكبد العدو خسائر فادحة في اتجاه كورسك، الأمر الذي يجعله يدرك أنه سيكون من الصعب عليه التقدم هنا نحن نهزم العدو، وندمره على دفعات قوية للغاية، تماما في اللحظة التي يشرعون فيها بإطلاق النار، وهذه هي الطريقة التي نستهدفهم وندمرهم بها".

يُذكر أن الأنباء تتضارب بين أوكرانيا وروسيا حول حجم الخسائر التي يلحقها كل طرف بالآخر، حيث يدعي كل طرف تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون القدرة على التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل بسبب استمرار القتال.