أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء السويد ملف غزة والتطورات الإقليمية والدولية

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع كبار المسؤولين السويديين خلال زيارته للعاصمة ستوكهولم، شملت الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال الديوان الأميري في بيان إن أمير دولة قطر عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء مملكة السويد أولف كريسترسون في مقر رئاسة الوزراء "روسنباد" في ستوكهولم اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال الجلسة "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للبيان.

سمو الأمير المفدى ودولة السيد أولف كريستيرسون رئيس وزراء مملكة السويد الصديقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء روسنباد في العاصمة ستوكهولم. #قطر #السويد https://t.co/CBAyD5Geth pic.twitter.com/bSTAcCTlHi — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 3, 2024

كما حضر أمير قطر مأدبة غداء أقامها على شرفه ملك السويد كارل الـ16 غوستاف في القصر الملكي، والتقى أيضا رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين في مقر البرلمان.

وكان أمير قطر قد وصل إلى ستوكهولم أمس الاثنين وبحث مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفاد الديوان الأميري مساء اليوم بأن الشيخ تميم اختتم زيارته الرسمية إلى السويد، وتوجه إلى مدينة أوسلو في زيارة إلى مملكة النرويج.