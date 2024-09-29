ميقاتي: أعداد النازحين تقارب المليون ولا خيار لنا سوى الدبلوماسية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن عدد النازحين جراء الضربات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان قد يكون وصل إلى "مليون شخص"، معتبرا أن هذا النزوح قد يكون "الأكبر" في البلاد.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي إثر اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية في بيروت اليوم الأحد، "هناك 778 مركز إيواء، تضم حتى الآن 118 ألف شخص"، لكن "المقدر أن عدد النازحين أكبر بكثير من هذا العدد وقد يصل لحد المليون شخص" نزحوا في الأيام الأخيرة من جنوبي البلاد وشرقيها ومن الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف "العدد كبير جدا، قد يصل إلى مليون لبناني تحركوا من مكان إلى مكان خلال أيام، قد تكون هذه أكبر عملية نزوح حصلت في المنطقة ولبنان وفي التاريخ"، في بلد يقدّر عدد سكانه بنحو 6 ملايين نسمة.

دخول الهبات

وقال ميقاتي إن "الدولة تقوم بواجباتها ضمن إمكانياتها" للتكفل بالنازحين والتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيتم "تسهيل دخول الهبات شرط معرفة الجهة المانحة والجهة التي ستتسلم الهبة".

وأضاف "سوف يكون لدينا اجتماع مع الهيئات المانحة، وسنطلب من الدول المانحة مساعدتنا في هذه الظروف الصعبة".

وأشار إلى أن القوى الأمنية ستكثف إجراءاتها لحماية مراكز الإيواء والنازحين، وضمان السلم والأمن في المناطق وعلى الطرقات، موضحا أن المرافق البحرية والجوية مستمرة في عملها.

وأكد ميقاتي أن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 وأن جيش بلاده حاضر لتنفيذه، وأشار إلى أن أولوية الحكومة هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر عبر متابعة الدور الدبلوماسي "الذي ليس هناك خيار سواه".

ومنذ أسبوع، يتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي واسع شمل مناطق مختلفة في البلاد، وتسبب في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني.