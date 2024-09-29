قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، لكنها أكدت أن الجيش مستعد لذلك.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.

بدوره، قال مسؤول أميركي إن واشنطن حذرت من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست. وأضاف أن واشنطن تواصل نصيحة إسرائيل بعدم شن غزو بري للبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت استعداده لحرب أوسع، وقال إن العملية البرية خيار مطروح، مشيرا إلى أن حزب الله لا يزال بإمكانه إطلاق النار على إسرائيل. وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي إن أياما صعبة تنتظر إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية مساء الجمعة الماضية أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.