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فصائل عراقية تقصف ميناء إيلات وتتوعد إسرائيل

This picture taken on February 10, 2021 shows an aerial view of (foreground) oil storage containers of the Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC) in the mountains near Israel's Red Sea port city of Eilat (C-L), and (background) the Jordanian coastline south of Aqaba (top L). - Israeli environmentalists are warning that the UAE-Israeli deal to bring Emirati crude oil by tanker to a pipeline in Eilat threatens unique Red Sea coral reefs and could lead to "the next ecological disaster". The deal was signed after Israel and the UAE normalised ties late in 2020, and should come into force within the next few months. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)
الفصائل العراقية قالت إنها قصفت هدفا حيويا في ميناء إيلات (الفرنسية)
29/9/2024

أعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير هدفا حيويا في ميناء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، في حين قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في المدينة.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر منصة تليغرام، إنها قصفت "هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات) بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير"، وتوعدت بالاستمرار في دكّ معاقل من وصفتهم بالأعداء بوتيرة متصاعدة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية مساء الجمعة الماضي أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.

وتضمّ "المقاومة الإسلامية في العراق" فصائل أبرزها كتائب حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء، وهي 3 فصائل مستهدفة بعقوبات أميركية.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أكّدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، قائلة إنها اعترضت المسيّرات خارج مجالها الجوي.

المصدر : الجزيرة

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