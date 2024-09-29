غارة إسرائيلية بالقصير قرب الحدود اللبنانية السورية وانفجارات بمحيط دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا في القصير بريف حمص، بينما سمع دوي انفجارات بمحيط العاصمة السورية دمشق.

فقد ذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا قرب حاجز لقوات النظام السوري في منطقة وادي حنا في القصير بريف حمص وسط سوريا.

وصاحب الغارة تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية ومحاولة الدفاعات الجوية السورية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي الثاني اليوم للحدود السورية اللبنانية مع استمرار تركيز الغارات الجوية على استهداف المعابر للحد من تحركات حزب الله اللبناني والحد من نقل سلاحه.

من جهة ثانية، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن دوي انفجارات سمعُ في محيط العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن إسرائيل نفذت 86 غارة في 2024 على الأراضي السورية، 69 منها جوية و 17 برية، وأسفرت تلك الغارات عن إصابة وتدمير نحو 159 هدفا بينها مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

كما تسببت تلك الضربات بمقتل 221 عسكريا بالإضافة لإصابة 157 آخرين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر حتى السبت، عن 1640 قتيل، منهم 104 أطفال و194 امرأة، و 8 آلاف و408 جرحى لبنانيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.