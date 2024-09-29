هجوم عنيف بالمسيّرات على قاعدة أميركية بسوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارات عنيفة وقعت مساء السبت في قاعدة كونيكو التي تتمركز فيها قوات أميركية في ريف محافظة دير الزور السورية.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الهجوم الذي وصفته بالعنيف تم بطائرات مسيّرة انتحارية.

يأتي ذلك بعد يوم من اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله الحليف الرئيسي للنظام السوري وإيران.

وحتى الحين لم يتضح ما إذا كان الهجوم على القاعدة الأميركية خلّف خسائر بشرية.

في ذات السياق، نقل مراسل الجزيرة حصول 3 انفجارات في منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية، فيما تحدث شهود عيّان عن قصف جوي.

ولم يتضح ما إذا كانت الانفجارات في منطقة البوكمال مرتبطة بالهجوم على القاعدة الأميركية بدير الزور.

قاعدة كونيكو التي تتمركز فيه قوات أميركية بريف دير الزور الشمالي في سوريا pic.twitter.com/Q53XKGCtao — Arab-Military (@ashrafnsier) September 28, 2024

وفي وقت سابق، قال وزير الاستخبارات الإيراني إن "محور المقاومة سيثأر لنصر الله بتحرير القدس وتدمير الكيان الصهيوني".

ومن حين إلى آخر تتعرض القواعد الأميركية في سوريا والعراق لهجمات من فصائل مسلحة يقال إنها موالية لطهران.

وقد نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن قلقة من احتمال اندلاع حرب أوسع قد تشمل المنطقة بأكملها.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة شريك مؤكد لإسرائيل في جرائمها بغزة ولبنان.

وأضاف عراقجي أن نصر الله استُهدف بسلاح خارق للتحصينات "مقدم من الولايات المتحدة للكيان الصهيوني"، مذكرا بعرقلة واشنطن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بوقف الحرب على غزة.