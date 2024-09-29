عشرات الطائرات الإسرائيلية تهاجم مطار وميناء الحديدة في اليمن

كشفت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي قصف بعشرات الطائرات أهدافا في اليمن شملت ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن.

فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم، الذي استهدف ميناء الحديدة والمطار الدولي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم على الحديدة استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط.

كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ غارات على ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية، وأشارت نقلا عن مسؤول عسكري إلى أن قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ باليستية على إسرائيل.

من جانبها، قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا إسرائيليا جديدا استهدف مدينة الحديدة، وأوضحت أن الغارات استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء.

وقالت الهيئة الإعلامية للحوثيين إنهم اتخذوا الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو في مواقع التواصل تظهر حرائق هائلة قالوا إنها ناتجة عن غارات إسرائيل على ميناء الحديدة.

بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارة جوية على ميناء الحديدة في اليمن، وأضاف المسؤولون أن الهجوم تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم).

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت على علم بالغارات على اليمن.