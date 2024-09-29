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عاجل | حزب الله: ننعى القيادي علي كركي

29/9/2024-|آخر تحديث: 29/9/202402:58 م (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | حزب الله: ننعى القيادي علي كركي
التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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