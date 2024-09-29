عاجل | أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال

عاجل | الجيش الإسرائيلي: أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض صاروخ واحد ولكن تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة خشية سقوط شظايا الاعتراض

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان بعد دوي صفارات الإنذار في حيفا

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صاروخ أرض أرض ثقيل أطلق من لبنان باتجاه حيفا هو ما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: الدفاع الجوي نجح في اعتراض صاروخ واحد عبر من الأراضي اللبنانية