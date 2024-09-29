مليون إسرائيلي نحو الملاجئ بعد إطلاق صاروخ باليستي من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من مليون إسرائيلي "يركضون نحو الملاجئ" بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا ومناطق في الشمال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه جرى اعتراض صاروخ واحد أُطلق من لبنان، لكن تم تفعيل صفارات الإنذار بمناطق واسعة خشية سقوط شظايا الاعتراض.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا باليستيا ثقيلا أُطلق من لبنان باتجاه حيفا، مما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار، وإن الدفاع الجوي نجح في اعتراض الصاروخ.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية أن خبراء متفجرات يعملون على معالجة مواقع سقوط شظايا الصواريخ بأماكن مختلفة من خليج حيفا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 783 لبنانيا، بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا، وفق بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.