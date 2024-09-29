شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي وسط وشمال غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف مدفعي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عصمت شاهين جراء استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع منزلا قرب مقبرة القسام، وسط مخيم النصيرات (وسط).

وفي شمال النصيرات، قال شهود عيان إن مدنيين أصيبوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة قشلان بالمخيم الجديد.

وأكد الشهود إصابة عدة فلسطينيين أيضا، في قصف استهدف منزلا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأشاروا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة فياض في منطقة المشاعلة بدير البلح وسط القطاع.

https://x.com/AlQastalps/status/1840297383495651366

وفي وقت سابق فجر اليوم، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية، وسط مدينة غزة.

وفي بيان له، قال جهاز الدفاع المدني في القطاع إنه انتشل شهيدين من منزل لعائلة أبو نصر جراء قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت أمس السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 41 ألفا و586 شهيدا و96 ألفا و210 جرحى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالإضافة إلى الضحايا، الذين معظمهم من الأطفال والنساء، أسفرت الحرب الإسرائيلية بدعم أميركي عن دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.