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سقوط صاروخ في منطقة صحراوية بالأردن أطلق من جنوب لبنان

A picture taken during a tour origanized by the Jordanian Army shows soldiers patrolling along the border with Syria to prevent trafficking, on February 17, 2022. Drug trafficking from Syria into Jordan is becoming "organised" with smugglers stepping up operations and using sophisticated equipment including drones, Jordan's army said, warning of a shoot-to-kill policy. Since the beginning of this year, Jordan's army has killed 30 smugglers and foiled attempts to smuggle into the kingdom from Syria 16 million Captagon pills -- more than they seized in the whole of 2021 -- the military said. (Photo by Khalil MAZRAAWI / AFP)
جنود أردنيون على الحدود مع سوريا (الفرنسية-أرشيف)
29/9/2024

أعلن الجيش الأردني، مساء أمس السبت، سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، في منطقة صحراوية خالية في الموقر جنوب شرقي العاصمة عمان، دون وقوع إصابات.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ، بينما تحرّكت الفرق المعنية إلى الموقع.

وأكد البيان أن "منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية".

وظُهر السبت، أعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل ذلك تمكنه من "القضاء" على نصر الله في غارة جوية شنتها مقاتلات "إف-35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا.

المصدر : وكالات

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