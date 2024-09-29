سقوط صاروخ في منطقة صحراوية بالأردن أطلق من جنوب لبنان

أعلن الجيش الأردني، مساء أمس السبت، سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان، في منطقة صحراوية خالية في الموقر جنوب شرقي العاصمة عمان، دون وقوع إصابات.

وأوضح الجيش الأردني، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ، بينما تحرّكت الفرق المعنية إلى الموقع.

وأكد البيان أن "منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية".

وظُهر السبت، أعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الجمعة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل ذلك تمكنه من "القضاء" على نصر الله في غارة جوية شنتها مقاتلات "إف-35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح السبت عن 783 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2312 جريحا.