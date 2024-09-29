رئيس البرلمان الإيراني: سنواصل دعم محور المقاومة في مواجهة إسرائيل

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة "الكيان الصهيوني" بدعم من إيران حتى تحقيق النصر.

وأضاف قاليباف اليوم الأحد عقب اجتماع مغلق للبرلمان أن "الكيان الصهيوني يشن حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهته"، مشددا على أن "هذا الكيان لا يمتلك اليد الطولى في المنطقة ويسعى يائسا للتعويض عن خسائره".

وتابع أن إسرائيل تعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة، لكنها أخطأت في حساباتها.

وعقد البرلمان الإيراني اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة تطورات الوضع في المنطقة والهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أمس السبت أن تل أبيب طلبت من واشنطن إرسال قوات إضافية للمنطقة استعدادا لرد إيراني محتمل، في أعقاب اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في هجوم إسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.