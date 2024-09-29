ترامب يوجه إهانة لمنافسته هاريس ويصعّد ضد المهاجرين

وصف دونالد ترامب -أمس السبت- منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق نحو البيت الأبيض بأنها "مختلة عقليا"، محذرا من أن المهاجرين غير النظاميين يعتزمون مهاجمة الأميركيين في منازلهم.

وكان ترامب يسعى للرد على هاريس بعد زيارتها للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أول أمس الجمعة، وتعهدها ببذل مزيد من الجهود للسيطرة على طلبات اللجوء وعبور المهاجرين.

وقبل أيام، بيّن استطلاع لشبكة "إن بي سي نيوز" أن هاريس تتقدم بفارق 5 نقاط على ترامب، في حين أظهر استطلاع لشبكة "سي بي إس نيوز" تقدم هاريس على ترامب، بواقع 4 نقاط مئوية بين ناخبين محتملين، إذ حصلت على 52% مقابل 48% لترامب، مع هامش خطأ بنسبة زائد أو ناقص 2%.

وتتماشى النتائج إلى حد كبير مع استطلاعات رأي محلية أخرى أجريت حديثا، ومنها استطلاعات رأي لرويترز/إبسوس أظهرت احتدام المنافسة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومعلوم أن ترامب لم يعترف أبدا بهزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن عام 2020، ورفض مرارا خلال الأشهر الأخيرة أن يتعهد بالاعتراف غير المشروط بنتيجة الانتخابات المقبلة.