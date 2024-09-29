بطريرك الموارنة بلبنان يدعو لإنهاء الحرب ويعزي عائلة نصر الله

دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي -وهو أكبر رجل دين مسيحي في البلاد- إلى اعتماد الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، مضيفا أن الحرب تعني خسارة الجميع.

وقال في كلمة خلال قداس "نسأل الله أن يمنحنا هبة السلام وأن يضع حدا للحرب بالمفاوضات والطرق الدبلوماسية. فالحرب تدمر المنازل وتهجر أهلها وتقتل. إن كل الأطراف خاسرون ومغلوبون".

وأضاف البطريرك الراعي أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "جاء ليفتح جرحا في قلب اللبنانيين"، وقدم تعازيه لعائلة ولبيئة الأمين العام لحزب الله.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، "تمهيدا لإحلال السلام العادل الذي يضمن حقوق كل شعوب المنطقة ومكوناتها".

وكان الراعي قد وجه من قبل انتقادات لحزب الله واتهمه بجر لبنان للصراعات في المنطقة.