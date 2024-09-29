المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم إيلات بمسيّرات وإسرائيل تؤكد اعتراضها

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت، فجر اليوم، بسرب من الطائرات المسيرة هدفين منفصلين في إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة كانت في طريقها إلى إيلات.

وأضافت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت بالطيران المسير أم الرشراش (إيلات).

ومن جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن سفينة صواريخ تابعة للبحرية نجحت في اعتراض طائرة مسيرة في البحر الأحمر خارج حدود إسرائيل، كانت في طريقها إلى مدينة إيلات جنوبا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أنه تم اعتراض صاروخ كان في طريقه إلى إيلات.

وأضافت إذاعة الجيش أن سفينة تابعة للبحرية تعترض للمرة الثالثة اليوم طائرات مسيرة أُطلقت من العراق ولبنان.

والأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية بينها القناة الـ12 الإسرائيلية، بإصابة شخصين واندلاع حريق في ميناء إيلات، جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة جرى اعتراضها في سماء المدينة، في هجوم تبنته أيضا جماعة المقاومة الإسلامية بالعراق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي، منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن 895 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2584 جريحا.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر حتى مساء الأحد عن 1743 قتيلا، بينهم أطفال ونساء و8 آلاف و683 جريحا.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.