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البحرين تدعو للحفاظ على الأمن عقب مسيرات منددة باغتيال نصر الله

Bahraini Interior Minister Sheik Rashid bin Abdullah Al Khalifa, arrives to the Interior ministers of the Gulf Cooperation Council "GCC" meeting in Riyadh, Saudi Arabia, Wednesday, May 2, 2012. (AP Photo/Hassan Ammar)
وزير الداخلية البحريني دعا المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية والمسؤولية (أسوشيتد برس)
29/9/2024

قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير وتوترات واسعة النطاق وظروف استثنائية، يتطلب اليقظة والوعي والثبات والتماسك الوطني والانتماء للوطن.

ودعا الوزير في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية والمسؤولية في الحفاظ على الأمن والنظام العام "باعتبار أن المواطن شريك أصيل في مسؤوليته تجاه وطنه".

وأكد أن على "الآباء والمهتمين بالشأن الداخلي والمدركين لخطورة الأوضاع الراهنة أن يتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على أمن الوطن ونسيجه المجتمعي المتماسك القوي".

وجاء البيان في ظل خروج مسيرات منددة باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث نشرت جمعية الوفاق على حسابها على منصة "إكس" تغريدة قالت فيها إن "الشارع البحريني يشهد انتفاضة ومسيرات تأبينية لشهيد الأمة وسيد المقاومة".

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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