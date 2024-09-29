البحرين تدعو للحفاظ على الأمن عقب مسيرات منددة باغتيال نصر الله

قال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إن ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير وتوترات واسعة النطاق وظروف استثنائية، يتطلب اليقظة والوعي والثبات والتماسك الوطني والانتماء للوطن.

وزير الداخلية: على الآباء والمدركين لخطورة الأوضاع الراهنة أن يتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على أمن الوطن ونسيجه المجتمعي المتماسك القويhttps://t.co/eBOjClkyah — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 28, 2024

ودعا الوزير في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية المواطنين إلى التحلي بالروح الوطنية والمسؤولية في الحفاظ على الأمن والنظام العام "باعتبار أن المواطن شريك أصيل في مسؤوليته تجاه وطنه".

وأكد أن على "الآباء والمهتمين بالشأن الداخلي والمدركين لخطورة الأوضاع الراهنة أن يتحملوا مسؤولياتهم في المحافظة على أمن الوطن ونسيجه المجتمعي المتماسك القوي".

الشارع البحريني يشهد انتفاضة ومسيرات تأبينيه لشهيد الأمة وسيد المقاومة – السهلة الجنوبية pic.twitter.com/zWlnvfaDwB — Alwefaq Society (@ALWEFAQ) September 28, 2024

وجاء البيان في ظل خروج مسيرات منددة باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، حيث نشرت جمعية الوفاق على حسابها على منصة "إكس" تغريدة قالت فيها إن "الشارع البحريني يشهد انتفاضة ومسيرات تأبينية لشهيد الأمة وسيد المقاومة".