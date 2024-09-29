إيران تحذر من استهداف مقارها الدبلوماسية وتدعو لمنع حرب شاملة

حذر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني من أي استهداف لمقار بلاده الدبلوماسية، مؤكدا أن طهران سترد على أي هجوم من هذا القبيل.

وفي رسالة لمجلس الأمن الدولي بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية أسفرت أيضا عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني قال عرفاني إن إيران لن تتسامح مع أي عدوان على مقارها الدبلوماسية وممثليها.

وأضاف "إيران لن تتردد في ممارسة حقوقها المتأصلة بموجب القانون الدولي في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية".

وردا على قصف إسرائيلي استهدف قنصليتها في دمشق وأسفر عن مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين مطلع أبريل/نيسان الماضي أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل.

ودعا المندوب الإيراني مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ لبحث ما وصفه بالعدوان الإرهابي الإسرائيلي وإدانة تصرفات إسرائيل في لبنان بأشد العبارات.

كما طالب عرفاني المجلس باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة.

ووصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية على لبنان بالأعمال العدوانية الجبانة.

ومنذ الاثنين الماضي تنفذ إسرائيل هجمات جوية واسعة وعمليات اغتيال متلاحقة في لبنان، وتقول إن الهدف منها وقف هجمات حزب الله الصاروخية وإبعاده عن الحدود.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف.