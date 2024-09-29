إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد اغتيال نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله اللبناني.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الجيش الإسرائيلي اغتال قاووق في غارة شنها على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس السبت.

ولم يعلق حزب الله بعد على إعلان اغتيال قاووق، لكن أنصارا له نشروا رسائل نعي له منذ أمس السبت، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

ويأتي إعلان اغتيال قاووق بعد يوم واحد من نعي حزب الله اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي قُتل في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية للحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -عبر منصة إكس- بأن الجيش الإسرائيلي اغتال أيضا قائد جبهة الجنوب في حزب الله علي كركي وعددا آخر من القادة خلال الغارات نفسها.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العميد عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان قتل أيضا في هجوم الضاحية.