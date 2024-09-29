أميركا تعزز قواتها وتؤكد أن لها وجودا عسكريا "قويا" بالشرق الأوسط

قال الجيش الأميركي -اليوم الأحد- إنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة، فيما حذر إيران من توسيع نطاق الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر إن "الولايات المتحدة عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع".

كما حذر من أنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها".

وأشار البنتاغون إلى بقاء حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في المنطقة، بالإضافة إلى وجود كبير للمقاتلات.

ولم يذكر البنتاغون تفاصيل وافية حول حجم أو نطاق الانتشار الجوي الجديد، واكتفى بالقول "سنعزز قدرات الدعم الجوي الدفاعية لدينا خلال الأيام المقبلة".

وفي السياق، قال مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة "إيه بي سي" الأحد "لقد نشرنا قوات إضافية في المنطقة، وهناك خيارات أخرى متاحة أيضا لتعزيز هذه المنظومة وتحسينها"، مشيرا إلى أنه لا يريد تقديم مزيد من التفاصيل.

وتدارك "لكن لدينا قدرة عسكرية قوية جدا للدفاع عن أنفسنا والمساعدة في الدفاع عن إسرائيل".

وصرّح كيربي "من السابق لأوانه معرفة ما سيكون رد فعل إيران"، لكن "علينا أن نجهز أنفسنا لرد. علينا التأكد من أننا مستعدون، ونحن كذلك".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من توجيه الرئيس الأميركي جو بايدن وزارة الدفاع بتعديل وضع القوات الأميركية في الشرق الأوسط وسط مخاوف متزايدة من أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد يدفع إيران للثأر.

وفي حين أعرب عن "قلقه" إزاء خطر التصعيد، شدد كيربي على أن الرئيس بايدن ما زال يعتقد أنه يجب إفساح مجال للدبلوماسية خصوصا عبر وقف إطلاق النار.

وقال "نحن نواصل النقاش مع الإسرائيليين حول الخطوات التالية التي يجب اتخاذها"، لكن "القضاء على البنية القيادية لحزب الله هو بالتأكيد في صالح الإسرائيليين".