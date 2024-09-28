شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على النصيرات والمغازي

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 11 آخرون -اليوم السبت- بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وتجمعا للمواطنين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و118 مصابا خلال 48 ساعة.

وأضافت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 41 ألفا و586 شهيدا و96 ألفا و210 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مستشفى العودة في بيان استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون باستهداف طائرة حربية لمنزل شرق مخيم النصيرات، واستشهد فلسطيني آخر بقصف مدفعي استهدف تجمعا للمواطنين على شارع صلاح الدين.

وأفاد مراسل باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأمس الجمعة، استشهد 10 فلسطينيين، بينهم طفلان، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي وسط وجنوبي القطاع.

واستهدف القصف مخيمات النصيرات وبلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس وخيمة نزوح في مدينة رفح.

كما شن جيش الاحتلال غارات على شارع الرشيد وحي الشجاعية وحي الزيتون ومناطق أخرى من القطاع، مما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.