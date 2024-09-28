أفادت مصادر للجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في سماء رام الله بالضفة الغربية حيث دوت صفارات الإنذار في مستوطنات شمال وغرب الضفة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ من لبنان.

يأتي ذلك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الجمعة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق رصد إطلاق 5 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل والضفة الغربية واعتراض معظمها.

كما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بالضفة الغربية.

وقبل ذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر دون تسجيل إصابات.

وأمس استهدف حزب الله مستوطنات الضفة الغربية لأول مرة بقصف صاروخي بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت والتي استهدفت حسن نصر الله وقيادات أخرى في حزب الله.