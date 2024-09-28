إسرائيل تخترق مطار بيروت وتهدد طائرة إيرانية

اخترق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي، وهدد باستهداف طائرة مدنية إيرانية في حال هبوطها في المطار، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة عادت أدراجها.

وقالت مصادر بوزارة الأشغال والنقل اللبنانية لوكالة الأناضول إن وزير الأشغال والنقل علي حمية أوعز على إثر ذلك بالطلب من الطائرة الإيرانية عدم الهبوط بمطار رفيق الحريري في بيروت وتجنب دخول الأجواء اللبنانية.

وقبل ساعات، حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من أن الجيش "لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله"، بما في ذلك "عبر مطار بيروت الدولي".

وقال هاغاري "لن نسمح بنقل الأسلحة إلى حزب الله بأي شكل من الأشكال. نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها"، على حد ادعائه.

في المقابل، نفى الوزير اللبناني في تصريحات متلفزة السبت ما سماها مزاعم إسرائيلية، وقال إن مطار بيروت "مدني بامتياز"، مضيفا أن "حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصرا".