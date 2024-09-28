إسرائيل تعلن اغتيال قائد الوحدة الصاروخية بحزب الله ونائبه

قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه استهدف قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضى عليهما.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن القصف أسفر عن مقتل قادة وعناصر آخرين في الحزب.

وجاء الإعلان عن اغتيال الرجلين الأول والثاني في القوة الصاروخية للحزب بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن استهداف الأمين العام حسن نصر الله بقصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما تزامن الإعلان مع غارات عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وفي إطار أوسع هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب العام 2006، اغتالت إسرائيل في الآونة الأخيرة عددا من القادة الميدانيين لحزب الله بينهم قائد الوحدة الجوية محمد حسين سرور والقائدان في قوة الرضوان إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

ومنذ الاثنين الماضي تشن إسرائيل هجوما جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 700 شخص وإصابة حوالي 2600 آخرين، معظمهم مدنيون، ونزوح عشرات الآلاف داخل البلاد ونحو سوريا.