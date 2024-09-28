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شاهد.. غارات إسرائيل تخلف دمارا واسعا في ضاحية بيروت الجنوبية

جانب من الدمار الذي خلّفته الطائرات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية (الفرنسية)
28/9/2024

انهارت عشرات الأبنية في أحياء واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ليلة قصف إسرائيلي هو الأعنف منذ حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وكانت النيران لا تزال مشتعلة صباح اليوم السبت في بعض المباني وسحب الدخان ترتفع منها. وتسبّب الركام والحديد المتناثر بقطع بعض الشوارع.

دخان متصاعد من موقع الغارات الإسرائيلية (الفرنسية)

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، خلت الشوارع تماما من السكان، إلا من بضعة شبان على دراجات نارية يتفقدون الحطام، بعدما فرّت أعداد كبيرة من السكان من بيوتهم إثر أوامر إخلاء أطلقها الجيش الإسرائيلي مساء أمس.

وبدت حواجز للجيش اللبناني خالية كذلك من عناصرها عند مداخل الضاحية، معقل حزب الله.

جانب من الدمار في الضاحية الجنوبية (الفرنسية)

وأغارت الطائرات الإسرائيلية بكثافة طوال الليل على الضاحية الجنوبية لبيروت، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعوات لإخلاء بعض أحياء الضاحية الجنوبية، وقال الجيش إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومصانع ذخائر ومراكز قيادية لحزب الله تحت مبان سكنية.

ونفى الحزب، في بيان قصير، "ادعاءات" إسرائيل عن وجود مخازن أسلحة في مبان سكنية.

واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعدد من قيادات الحزب في تلك الغارات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الحزب بشأن ذلك.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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